В Сумгайыте произошёл пожар в жилом доме - ВИДЕО

На горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре в жилом доме в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место происшествия немедленно были привлечены силы Сумгайытского городского управления пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС, передает 1news.az.

Благодаря оперативным действиям пожарных, пожар, произошедший в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, был быстро потушен и не распространился на другие квартиры.

В результате пожара сгорели горючие конструкции одной комнаты и балкона на площади 22 кв.м. двухкомнатной квартиры общей площадью 55 кв.м.

Большая часть квартиры и другие квартиры были защищены от огня.