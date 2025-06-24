Туризм в регионах Азербайджана станет доступнее благодаря новым информационным пунктам на станциях

На железнодорожных станциях будут установлены информационные пункты для туристов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявил заместитель председателя АЖД Ариф Агаев в ходе подписания меморандума о партнерстве с Бюро по туризму Азербайджана.

По его словам, в рамках соглашения будет реализован совместный план действий в сфере туризма. «Планируется установка туристических информационных пунктов и стендов на железнодорожных станциях с целью повышения информированности о туристических ресурсах и обеспечения более удобного доступа к информации. Также предусматривается введение групповых билетов для удобства поездок туристов по регионам», — отметил он.

А.Агаев подчеркнул, что для эффективного выполнения соглашения обе организации будут действовать скоординированно. Такое сотрудничество сделает туризм в регионах более доступным, укрепит связи между различными направлениями отрасли и будет способствовать созданию новых рабочих мест, добавил он.