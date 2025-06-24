Мошенники не дремлют: с карт азербайджанцев украли более 10 тыс. манатов

Продолжаются кражи с банковских карт.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Отмечено, что 23 июня с банковских карт граждан киберпреступным путем были похищены денежные средства в размере 6000, 1200, 778, 693, 647, 650, 457, 370, 365, 241 и 70 манатов.

«Подобные преступления обычно совершаются посредством звонков и SMS с неизвестных номеров, а также через фишинговые сайты и платформы. Ни в коем случае нельзя делиться личными данными банковской карты, в частности номером карты, ПИН-кодом, CVV-кодом и одноразовыми паролями (OTP) с другими лицами, в том числе с теми, кто представляется сотрудниками банка или государственных структур», - говорится в сообщении.