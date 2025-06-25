Неэтичное поведение в такси: в Баку оштрафован ещё один водитель

В Баку еще один таксист привлечен к ответственности за неэтичное поведение.

Как сообщает 1news.az, в полицию поступают обращения о том, что некоторые таксисты, работающие в столице, ведут с пассажирками разговоры на темы, не относящиеся к услугам, делают неуместные предложения, одним словом, нарушают этические нормы.

Сотрудники полиции в ходе очередной профилактической проверки в Бинагадинском районе установили, что водитель автомобиля марки Opel Astra с государственным регистрационным номером 99-UX-472 совершал указанные действия, и он был привлечен к ответственности.