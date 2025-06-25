Президент утвердил план действий по повышению качества профобразования и совершенствованию инфраструктуры в учреждениях отбывания наказания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об утверждении «Плана действий по повышению качества профессионального образования и совершенствованию существующей инфраструктуры в учреждениях отбывания наказания на 2025–2030 годы.

Глава государства постановил, в целях повышения качества профессионального образования в учреждениях отбывания наказания, а также обеспечения социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания, утвердить «План действий по повышению качества профессионального образования и совершенствованию существующей инфраструктуры в учреждениях отбывания наказания на 2025–2030 годы».

Министерству юстиции поручено координировать реализацию мер, предусмотренных в Плане действий; раз в год информировать Президента АР о реализации Плана действий.

Мониторинг и оценка реализации мер, предусмотренных в Плане действий, поручено осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникации по заказу Кабинета министров АР.

Ознакомиться с Планом действий можно по ссылке.