На одном из проспектов в Баку горит открытая территория
В Баку, на проспекте Метбуат, произошло возгорание.
Инцидент зафиксирован на открытой территории в Ясамальском районе столицы.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, об этом проинформировал заместитель начальника отдела пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Эхтирам Халилов.
«На горячую линию 112 МЧС поступило сообщение о возгорании. На место происшествия оперативно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара», — отметил он.
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