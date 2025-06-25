На одном из проспектов в Баку горит открытая территория

В Баку, на проспекте Метбуат, произошло возгорание.

Инцидент зафиксирован на открытой территории в Ясамальском районе столицы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, об этом проинформировал заместитель начальника отдела пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Эхтирам Халилов.

«На горячую линию 112 МЧС поступило сообщение о возгорании. На место происшествия оперативно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара», — отметил он.