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Ножи-карты и кольца с лезвием: подростки массово покупают скрытое оружие? - ВИДЕО

Фаига Мамедова16:35 - Сегодня
Ножи-карты и кольца с лезвием: подростки массово покупают скрытое оружие? - ВИДЕО

В социальных сетях наблюдается крайне тревожная тенденция — массовая продажа опасных аксессуаров, которые фактически являются замаскированным холодным оружием.

Десятки интернет-страниц открыто рекламируют такие изделия, представляя их как безобидные средства самообороны и используя привлекательные для молодежи слоганы: «Защити себя», «Идеальное средство для личной защиты».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər Xəbər, особую популярность среди подростков приобрели режущие кольца и складные ножи, выполненные в форме пластиковых карт — предметы, которые легко спрятать и проносить в общественные места, включая учебные заведения.

Эксперт по вопросам безопасности Эльмар Нуралиев выражает серьезную обеспокоенность происходящим. По его словам, такие аксессуары чаще всего приобретают подростки и молодежь, рассматривая их не только как средства защиты, но и как статусные символы, подчеркивающие их положение среди сверстников.

«Самое тревожное — это то, что родители могут не заметить, как их дети, особенно подростки, начинают интересоваться подобными предметами, носят их с собой и, оказавшись в конфликтной ситуации, могут использовать их. Подростки часто не осознают всей ответственности, и подобные действия могут привести к преступлению и причинению вреда здоровью других. Родителям следует быть особенно внимательными», — подчеркивает Э.Нуралиев.

В свою очередь, старший инспектор пресс-службы Министерства внутренних дел, лейтенант полиции Эльбрус Ибрагимов официально подтвердил, что продажа подобных изделий находится вне правового поля.

«Запрещена реализация оружия, которое может вызывать панику, быть использовано с целью запугивания или внешне напоминать боевое, а также способно нанести вред. Аккаунты в социальных сетях, открыто занимающиеся продажей таких предметов, находятся под постоянным контролем. Проводятся регулярные мероприятия по их выявлению и привлечению к ответственности администраторов этих страниц», — отметил представитель МВД.

Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует гражданам проявлять осторожность и воздерживаться от покупки подобных предметов.

Подробнее — в видеосюжете Xəzər Xəbər.

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