Президент Ильхам Алиев принял в Мингячевире председателя правления китайской компании Dongfang Electric International Corporation - ФОТО
24 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Мингячевире председателя правления китайской компании Dongfang Electric International Corporation Чэнь Цяна.
На встрече была затронута роль участия Dongfang Electric International Corporation в строительстве электростанции «8 Ноября», состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества между Азербайджаном и китайской компанией.
В заключение было сделано фото на память.
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