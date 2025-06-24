Президент Ильхам Алиев принял в Мингячевире председателя правления китайской компании Dongfang Electric International Corporation - ФОТО

24 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Мингячевире председателя правления китайской компании Dongfang Electric International Corporation Чэнь Цяна.

На встрече была затронута роль участия Dongfang Electric International Corporation в строительстве электростанции «8 Ноября», состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества между Азербайджаном и китайской компанией.

В заключение было сделано фото на память.