На каких улицах Баку фиксируются пробки? – СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана предоставил информацию о текущей дорожной обстановке в столице.
Как сообщает 1news.az, на данный момент затруднено движение транспорта в следующих направлениях:
1. Улица Узеира Гаджибейли — до пересечения с проспектом Азадлыг;
2. Транспортная развязка «20 Января»;
3. Шоссе Баку – Сумгайыт — в сторону станции метро «20 Января»;
4. Проспект Зии Буниятова — от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
5. Бинагадинское шоссе — в направлении станции метро «Азадлыг проспекти»;
6. Улица Алы Мустафаева — в сторону проспекта Зии Буниятова;
7. Тбилисский проспект — от станции метро «20 Января» по направлению к центру города.