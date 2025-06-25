На каких улицах Баку фиксируются пробки? – СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана предоставил информацию о текущей дорожной обстановке в столице.

Как сообщает 1news.az, на данный момент затруднено движение транспорта в следующих направлениях:

1. Улица Узеира Гаджибейли — до пересечения с проспектом Азадлыг;

2. Транспортная развязка «20 Января»;

3. Шоссе Баку – Сумгайыт — в сторону станции метро «20 Января»;

4. Проспект Зии Буниятова — от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

5. Бинагадинское шоссе — в направлении станции метро «Азадлыг проспекти»;

6. Улица Алы Мустафаева — в сторону проспекта Зии Буниятова;

7. Тбилисский проспект — от станции метро «20 Января» по направлению к центру города.