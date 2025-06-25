Германия профинансирует производство украинских БПЛА на миллионы евро

Правительство ФРГ профинансирует производство украинских ударных беспилотников на миллионы евро.

Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По их данным, сделка составит «трехзначную миллионную сумму». Конкретно речь идет о производстве дальнобойных беспилотников типа Ан-196 («Лютый»), которые смогут поражать цели на расстоянии около 2 тыс. км.

Как пишет издание, Украина благодаря германской помощи сможет изготовлять несколько сотен таких БПЛА.