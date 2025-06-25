Бакметрополитен изменил график движения поездов

В связи с окончанием учебного года, началом летнего сезона и, как следствие, снижением пассажиропотока ЗАО «Бакинский метрополитен» изменило график движения поездов.

Как передает 1news.az, об этом Trend сообщили в Бакметрополитене.

Отмечено, что согласно летнему графику, движение поездов в метрополитене регулируется двумя разными расписаниями для рабочих и нерабочих дней.

В рабочие дни на участке «28 Мая – Ахмедлы» и в обратном направлении интервал между поездами составляет 2,5 минуты с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. В остальное время суток поезда следуют с интервалом в 3 минуты. Согласно расписанию выходных дней (суббота и воскресенье), интервал между поездами на тех же направлениях с 06:00 до 22:00 составляет 3 минуты.

На направлениях «28 Мая – Ичеришехер» и «28 Мая – Дарнагюль» интервал установлен в два раза больше указанных выше значений.

На Фиолетовой линии и на участке «Хатаи – Джафар Джаббарлы» график движения не изменился.

Изменения в графике также коснулись движения до станции «Бакмил» и в обратном направлении. Новый график размещён на сайте «metro.gov.az».