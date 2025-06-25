Президент Азербайджана поздравил словенского коллегу с Днем государственности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил руководителю Словении Наташе Пирц-Мусар поздравительное письмо по случаю национального праздника – Дня государственности.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Верю, что в интересах наших народов отношения между Азербайджаном и Словенией как на двусторонней, так и на многосторонней основе будут и впредь развиваться в духе дружбы и сотрудничества», - говорится в письме.