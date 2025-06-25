Президент Азербайджана присвоил военнослужащим Минобороны звание «генерал-майор»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе военнослужащих Министерства обороны страны высшего воинского звания «генерал-майор».
Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.
Звание «генерал-майор» присвоено:
полковнику Идрису Мустафа оглу Магеррамову
полковнику Васифу Тофиг оглу Халилову
полковнику Эльнуру Садыг оглу Кязымову
полковнику Эльгюну Агиль оглу Алиеву.
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