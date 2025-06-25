Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих и гражданских работников Минобороны
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских работников Министерства обороны.
Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.
Как отмечается в распоряжении, за особые заслуги в защите и сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджана, отличие при выполнении своих служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью задач следующие военнослужащие и гражданские работники Министерства обороны Азербайджана награждаются:
орденом «За службу Отечеству» 3-й степени
Гурбанов Агиль Селим оглу
Рустамов Заур Зейналабдул оглу – генерал-майор
Джафаров Рауф Джафар оглу – полковник
Гурбанов Джаваншир Мовлуд оглу – полковник
Абдуллаев Гасан Агасаф оглу – полковник-лейтенант
Мамедов Афлатун Мубариз оглу – полковник-лейтенант
медалью «За Отчизну»
Хасмамедов Ильгар Акиф оглу – полковник
Ибрагимов Расим Агагусейн оглу – полковник
Расулов Азер Мустафа оглу – полковник
Шарифов Этибар Вагиф оглу – полковник юстиции
Юсифли Заур Газанфар оглу – полковник
Мурадов Нахид Паша оглу – полковник-лейтенант
медалью «За отвагу»
Гусейнов Анар Тофиг оглу – полковник
Джафаров Зияддин Хафиз оглу – полковник-лейтенант
Аскерханов Фариз Амиль оглу – полковник-лейтенант
Мамедов Агиль Саламат оглу – полковник-лейтенант
медалью «За военные заслуги»
Байрамов Намиг Сулейман оглу – генерал-майор
Абдулов Гюндуз Алиш оглу – генерал-майор
Аловсадов Гасан Али оглу – генерал-майор
Гафаров Ильгар Сааб оглу – генерал-майор
Пирвердиев Акиф Самандар оглу – генерал-майор
Агаев Амиль Садулла оглу – полковник
Ахундзаде Руфат Юсиф оглу – полковник
Бабаев Октай Энвер оглу – полковник
Бадалов Рустам Бахадир оглу – полковник
Эминов Эмиль Талыб оглу – полковник
Азизов Фехруз Исрафил оглу – полковник
Гейбетли Азер Афрайыл оглу – полковник
Исмаилов Анар Тапдыг оглу – полковник медицинской службы
Магеррамов Сеймур Агакерим оглу – полковник
Меликзаде Араз Агаммед оглу – полковник
Мамедов Сергей Шаммурадович – полковник
Мирзоев Игбал Юсиф оглу – полковник медицинской службы
Рагимов Илькин Ибрагим оглу – полковник
Зейналлы Эльчин Надир оглу – полковник
Абдулла Хикмет Наиб оглу – полковник-лейтенант медицинской службы
Асланов Теймур Таир оглу – полковник-лейтенант
Джебраилов Рахиб Сахиб оглу – полковник-лейтенант медицинской службы
Джафаров Агиль Озихан оглу – полковник-лейтенант
Джумаев Васиф Азиз оглу – капитан 2 ранга
Дадашев Эльгюн Фараил оглу – полковник-лейтенант
Халилов Эльвин Эйваз оглу – полковник-лейтенант
Имранов Эльхан Фарман оглу – полковник-лейтенант
Гафаров Джейхун Джамаледдин оглу – полковник-лейтенант
Гараев Асаф Энвер оглу – полковник-лейтенант
Мусаев Вугар Самайыл оглу – полковник-лейтенант
Набиев Тархан Эльхан оглу – полковник-лейтенант
Панахов Эльдар Айдын оглу – капитан 2 ранга
Тагиев Рашад Фикрет оглу – полковник-лейтенант
Велиев Фуад Расул оглу – полковник-лейтенант
Досталиев Мирджалал Надир оглу – майор
Ахмедов Бехбуд Джахат оглу – майор
Алиев Мурад Адиль оглу – майор
Аскеров Самир Сардар оглу – майор
Фарзиев Зия Закир оглу – капитан 3-го ранга
Ибрагимов Заур Рафиг оглу – майор
Кельбалиев Асим Габиль оглу – майор
Гулиев Заур Фархад оглу – майор
Мансиев Эльсевер Давуд оглу – майор
Мустафаев Рауф Нурага оглу – майор
Муслюмов Тебриз Фиризман оглу – майор
Новрузов Зия Эйвазалы оглу – майор
Нуралиев Сеймур Фарьяд оглу – майор.