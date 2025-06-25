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Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих и гражданских работников Минобороны

First News Media12:00 - Сегодня
Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих и гражданских работников Минобороны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских работников Министерства обороны.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Как отмечается в распоряжении, за особые заслуги в защите и сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджана, отличие при выполнении своих служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью задач следующие военнослужащие и гражданские работники Министерства обороны Азербайджана награждаются:

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Гурбанов Агиль Селим оглу

Рустамов Заур Зейналабдул оглу – генерал-майор

Джафаров Рауф Джафар оглу – полковник

Гурбанов Джаваншир Мовлуд оглу – полковник

Абдуллаев Гасан Агасаф оглу – полковник-лейтенант

Мамедов Афлатун Мубариз оглу – полковник-лейтенант

медалью «За Отчизну»

Хасмамедов Ильгар Акиф оглу – полковник

Ибрагимов Расим Агагусейн оглу – полковник

Расулов Азер Мустафа оглу – полковник

Шарифов Этибар Вагиф оглу – полковник юстиции

Юсифли Заур Газанфар оглу – полковник

Мурадов Нахид Паша оглу – полковник-лейтенант

медалью «За отвагу»

Гусейнов Анар Тофиг оглу – полковник

Джафаров Зияддин Хафиз оглу – полковник-лейтенант

Аскерханов Фариз Амиль оглу – полковник-лейтенант

Мамедов Агиль Саламат оглу – полковник-лейтенант

медалью «За военные заслуги»

Байрамов Намиг Сулейман оглу – генерал-майор

Абдулов Гюндуз Алиш оглу – генерал-майор

Аловсадов Гасан Али оглу – генерал-майор

Гафаров Ильгар Сааб оглу – генерал-майор

Пирвердиев Акиф Самандар оглу – генерал-майор

Агаев Амиль Садулла оглу – полковник

Ахундзаде Руфат Юсиф оглу – полковник

Бабаев Октай Энвер оглу – полковник

Бадалов Рустам Бахадир оглу – полковник

Эминов Эмиль Талыб оглу – полковник

Азизов Фехруз Исрафил оглу – полковник

Гейбетли Азер Афрайыл оглу – полковник

Исмаилов Анар Тапдыг оглу – полковник медицинской службы

Магеррамов Сеймур Агакерим оглу – полковник

Меликзаде Араз Агаммед оглу – полковник

Мамедов Сергей Шаммурадович – полковник

Мирзоев Игбал Юсиф оглу – полковник медицинской службы

Рагимов Илькин Ибрагим оглу – полковник

Зейналлы Эльчин Надир оглу – полковник

Абдулла Хикмет Наиб оглу – полковник-лейтенант медицинской службы

Асланов Теймур Таир оглу – полковник-лейтенант

Джебраилов Рахиб Сахиб оглу – полковник-лейтенант медицинской службы

Джафаров Агиль Озихан оглу – полковник-лейтенант

Джумаев Васиф Азиз оглу – капитан 2 ранга

Дадашев Эльгюн Фараил оглу – полковник-лейтенант

Халилов Эльвин Эйваз оглу – полковник-лейтенант

Имранов Эльхан Фарман оглу – полковник-лейтенант

Гафаров Джейхун Джамаледдин оглу – полковник-лейтенант

Гараев Асаф Энвер оглу – полковник-лейтенант

Мусаев Вугар Самайыл оглу – полковник-лейтенант

Набиев Тархан Эльхан оглу – полковник-лейтенант

Панахов Эльдар Айдын оглу – капитан 2 ранга

Тагиев Рашад Фикрет оглу – полковник-лейтенант

Велиев Фуад Расул оглу – полковник-лейтенант

Досталиев Мирджалал Надир оглу – майор

Ахмедов Бехбуд Джахат оглу – майор

Алиев Мурад Адиль оглу – майор

Аскеров Самир Сардар оглу – майор

Фарзиев Зия Закир оглу – капитан 3-го ранга

Ибрагимов Заур Рафиг оглу – майор

Кельбалиев Асим Габиль оглу – майор

Гулиев Заур Фархад оглу – майор

Мансиев Эльсевер Давуд оглу – майор

Мустафаев Рауф Нурага оглу – майор

Муслюмов Тебриз Фиризман оглу – майор

Новрузов Зия Эйвазалы оглу – майор

Нуралиев Сеймур Фарьяд оглу – майор.

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