Какой будет погода в Азербайджане в праздничные дни?

Погода в праздничные дни: в Баку до +34, в районах до +37.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в праздничные дни в Баку ожидается до 34 градусов тепла, а в районах — до 37.

В Баку и на Абшеронском полуострове:

26 июня: Прогнозируется преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит +19-22°C, днём — +28-33°C.

27 июня: Ожидается в основном без осадков. Юго-западный ветер днём сменится умеренным северо-западным. Температура воздуха ночью будет +20-22°C, днём — +28-33°C.

28 июня: Погода будет без осадков. Северо-восточный ветер днём сменится умеренным юго-восточным. Ожидается, что температура воздуха ночью достигнет +21-23°C, а днём — +29-34°C.

В районах Азербайджана:

Прогнозируется преимущественно без осадков. Однако днём 27 июня в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, выпадение града. В ночные и утренние часы вероятен туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться. Температура воздуха ночью составит +18-23°C, днём — +32-37°C. В горах ночью ожидается +8-13°C, днём — +20-25°C.