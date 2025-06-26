Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Ирана

26 июня состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

Глава нашего государства еще раз выразил позицию нашей страны относительно конфликта между Ираном и Израилем и обеспокоенность Азербайджана эскалацией ситуации в регионе.

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в ходе последних событий, пожелал скорейшего выздоровления раненых.

Глава государства поздравил Масуда Пезешкиана с прекращением ирано-израильского противостояния и достижением прекращения огня, еще раз отметил, что мир и спокойствие в регионе являются важным условием.

Масуд Пезешкиан выразил признательность за соболезнования.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений, с удовлетворением вспомнили успешный визит Масуда Пезешкиана в Азербайджан, подчеркнули важность продолжения совместных усилий, направленных на реализацию договоренностей, достигнутых по итогам визита.

Президент Ильхам Алиев вновь пригласил Масуда Пезешкиана на саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который пройдет в Азербайджане в начале июля.