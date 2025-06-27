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Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Ирана - ФОТО

First News Media13:40 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Ирана - ФОТО

27 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран Муджтабы Демирчилу.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

Посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства с удовлетворением вспомнил вчерашний телефонный разговор с Президентом Исламской Республики Иран и обсуждения, проведенные в ходе визита Масуда Пезешкиана в Азербайджан, отметил, что этот визит открыл новую страницу в развитии отношений между двумя странами в целом.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что заявления и мысли, высказанные Масудом Пезешкианом во время его визита в нашу страну, были очень позитивно восприняты азербайджанской общественностью.

Отметив, что Азербайджан был одной из первых стран, высказавших свою позицию в связи с конфликтом между Ираном и Израилем, глава государства подчеркнул, что осуждает эскалацию, и еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью иранских граждан в ходе противостояния. Заявив, что в связи с этой напряженностью между Ираном и Израилем некоторые круги и представители медиа распространяют основанную на слухах и лжи информацию с целью навредить азербайджано-иранским отношениям, Президент Ильхам Алиев сказал, что все это является полным абсурдом.

Моджтаба Демирчилу подчеркнул, что высшие руководство Исламской Республики Иран также уделяет особое внимание развитию отношений с Азербайджаном.

Посол сказал, что отношения между Азербайджаном и Ираном основаны на дружбе, добрососедстве и братстве. Он отметил, что принципиальная и твердая позиция Азербайджана в связи с противостоянием между Ираном и Израилем высоко оценивается в Иране, и поблагодарил за это. Посол заявил, что иранская сторона также абсолютно уверена, что территория Азербайджана никогда не может быть использована против Ирана, Азербайджанское государство никогда этого не допустит.

Дипломат также выразил признательность за созданные условия для перехода иностранных и иранских граждан в нашу страну.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в политической, экономической, торговой, культурной, гуманитарной и других сферах. Были обсуждены вопросы развития транспортного коридора Север - Юг, строительства над рекой Араз автомобильного моста, соединяющего населенные пункты Агбенд и Келале, расширения Аразского транспортного коридора в целом.

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