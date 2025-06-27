В Баку температура воздуха поднимется до 37 градусов
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.
Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха составит ночью 19-22°C, днем 26-31°C. Атмосферное давление понизится с 759 мм до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем 45-55%.
Завтра в регионах Азербайджана также ожидается погода без осадков, однако в некоторых горных районах днем возможны кратковременные осадки, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман.
Местами усилится восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 17-22°С, днем 32-37°С, в горах ночью 8-13°С, днем 18-23°С.
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