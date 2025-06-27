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Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Судана - ФОТО

First News Media12:35 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Судана - ФОТО

27 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Судан Анаса Эльтайеба Эльгайлани Мустафы.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

Посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства подчеркнул постоянную поддержку Азербайджаном и Суданом территориальной целостности и суверенитета друг друга, успешное сотрудничество наших стран в Организации Объединенных Наций (ООН), Организации исламского сотрудничества (ОИС), Движении неприсоединения и других международных организациях.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил встречи с Председателем Суверенного переходного совета Республики Судан в рамках Саммита Движения неприсоединения в Баку и Анталийского дипломатического форума, проведенные обсуждения, связанные с развитием двусторонних отношений.

Посол передал главе нашего государства приветствия Председателя Суверенного переходного совета Республики Судан Абдель Фаттаха Абдельрахмана Аль-Бурхана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Абдель Фаттаху Абдельрахману Аль-Бурхану.

Посол выразил признательность за поддержку Азербайджаном территориальной целостности, суверенитета и политического единства Судана. Он отметил, что в соответствии с поручениями глав государств двух стран Судан создал рабочую группу для развития двусторонних отношений.

Энес Эльтайеб Эльгайлани Мустафа выразил признательность за образовательные стипендии, предоставляемые нашей страной суданским студентам, просил увеличить эти стипендии.

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