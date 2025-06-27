МВД: В результате взрыва в Баку никто не пострадал

На складе пиротехнических средств, расположенном на территории киностудии имени Джафара Джаббарлы в Ясамальском районе, произошёл взрыв. Пострадавших среди граждан нет.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. В настоящее время принимаются необходимые меры по обеспечению общественной безопасности.

"После взрыва на складе пиротехники на киностудии в Ясамальском районе столицы полицейские немедленно выехали на место. Территория взята под контроль, организовано круглосуточное дежурство. Специализированные службы продолжают работу по ликвидации пожара", — отметили в МВД.