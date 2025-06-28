В Баку продолжаются поиски молодого человека, провалившегося в люк: появились шокирующие подробности - ВИДЕО

В районе столицы, известном как «Баксол», продолжаются поиски 27-летнего Джумшуда Джумшудлу, который, по предварительным данным, провалился в канализационный люк.

Как сообщает Oxu.Az, в социальных сетях распространились новые кадры с места происшествия. Выяснилось, что на участке дороги произошло обрушение, в результате чего Джумшуд упал в канализационную линию.

Дополнительные подробности об инциденте - в сюжете AzTV.