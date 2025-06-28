Установлена личность мужчины, провалившегося в канализационный люк в Баку - ВИДЕО

Стала известна личность мужчины, провалившегося в канализационный люк на дороге, известной как "Баксол", в Баку.

Как передает Xəzər Xəbər, предположительно, речь идет о 27-летнем Джумшуде Джумшудлу.

Работающие на данной территории граждане утверждают, что канализационный колодец на этой улице существует уже много лет.

По словам близких пропавшего мужчины, вечером в день происшествия он находился дома. Получив телефонный звонок, Дж.Джумшудлу ушел, сказав, что идет в магазин, и с тех пор на связь не выходил. После этого его родственники обратились в полицию.

Отмечается, что инцидент случился три дня назад. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

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Источник: Oxu.Az

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