Установлена личность мужчины, провалившегося в канализационный люк в Баку - ВИДЕО
Стала известна личность мужчины, провалившегося в канализационный люк на дороге, известной как "Баксол", в Баку.
Как передает Xəzər Xəbər, предположительно, речь идет о 27-летнем Джумшуде Джумшудлу.
Работающие на данной территории граждане утверждают, что канализационный колодец на этой улице существует уже много лет.
По словам близких пропавшего мужчины, вечером в день происшествия он находился дома. Получив телефонный звонок, Дж.Джумшудлу ушел, сказав, что идет в магазин, и с тех пор на связь не выходил. После этого его родственники обратились в полицию.
Отмечается, что инцидент случился три дня назад. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
Подробнее - в видеоматериале:
Источник: Oxu.Az
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