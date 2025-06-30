Суд вынес решение по делу экс-депутата Гусейна Абдуллаева

Жалоба Гусейна Абдуллаева на приговор оставлена без удовлетворения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в Бакинском апелляционном суде состоялось заседание по рассмотрению жалобы бывшего депутата Гусейна Абдуллаева. По итогам процесса было оглашено решение: апелляционная жалоба отклонена, а приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

Напомним, в 2018 году Гусейн Абдуллаев был признан виновным в незаконной предпринимательской деятельности, мошенничестве и ряде других преступлений. Он был приговорён к шести годам лишения свободы. Несмотря на то, что срок наказания недавно истёк, Абдуллаев не был освобождён в связи с возбуждением нового уголовного дела.

Согласно решению Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 февраля 2025 года, Гусейн Абдуллаев был признан виновным в легализации денежных средств, полученных преступным путём, и приговорён к девяти годам лишения свободы.

Следствием установлено, что Абдуллаев, зная о незаконном происхождении средств, предпринял меры для сокрытия их источника. Он перевёл свыше 5,5 млн манатов через семь банковских счетов, открытых на своё имя и имена членов семьи, на счета различных физических и юридических лиц как в Азербайджане, так и за его пределами. Кроме того, он осуществлял конвертационные операции и заключал незаконные сделки, приобретая недвижимость на имя близкого родственника в пределах страны, тем самым легализуя указанные средства.

По данному факту ему было предъявлено обвинение по статье 193-1.3.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики — «Легализация имущества, полученного преступным путём, совершённая в крупном размере».