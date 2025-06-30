Поножовщина в ресторане Сумгайыта

В Сумгайыте произошёл инцидент с поножовщиной.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, происшествие случилось в одном из ресторанов города. Между жителем города Шахидом Этибар оглу Гахраманлы и его знакомым Сананом Сахил оглу Исмайыловым возник конфликт. В результате ссоры Ш.Гахраманлы нанёс С.Исмайылову ножевые ранения.

Пострадавший был госпитализирован.

В результате оперативно-розыскных мероприятий Ш.Гахраманлы был задержан сотрудниками полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.