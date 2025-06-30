МВД обратилось к водителям

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обратился к водителям в связи с неисправными автомобилями.

Как сообщили в Центре, в обращении говорится: «Жаркая погода в летние месяцы и несвоевременное техническое обслуживание чаще всего приводят к остановке неисправных автомобилей на дорогах. Анализ за несколько лет показывает, что каждый год в июне, июле, августе на дорогах остаётся больше транспортных средств из-за технических неисправностей по сравнению с другими месяцами. Так, в летние месяцы прошлого года в зоне видимости камер наблюдения 649 технически неисправных автомобилей были вынуждены остановиться на различных улицах и проспектах, что привело к образованию транспортных заторов. Такие автомобили, оставшиеся на проезжей части дорог с интенсивным и скоростным движением, создают аварийные ситуации и ставят под угрозу безопасность других участников дорожного движения.

Центр интеллектуального управления транспортом рекомендует водителям регулярно проводить техническое обслуживание своих автомобилей, а перед выездом, особенно в жаркое время, уделять внимание состоянию двигателя.

Отметим, что согласно статье 30 Закона «О дорожном движении», владельцы транспортных средств или лица, ответственные за техническое состояние транспортных средств, обязаны соблюдать установленные требования к техническому состоянию транспортных средств при их эксплуатации, а также своевременно проводить техническое обслуживание для поддержания транспортных средств в исправном состоянии.

Соблюдение этих правил позволит обеспечить более безопасное и беспрепятственное движение на дорогах».