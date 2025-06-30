Пробки на улицах Баку - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана предоставил актуальную информацию о ситуации на дорогах столицы.

Как сообщает 1news.az, в настоящее время наблюдаются затруднения в движении на следующих участках:

Шоссе Баку – Сумгайыт, в направлении станции метро «20 Января»;

Проспект Зии Буниятова — от Бакинского олимпийского стадиона до перекрёстка с улицей Ахмеда Раджабли;

Улица Алы Мустафаева — в сторону проспекта Зии Буниятова;

Тбилисский проспект — от станции метро «20 Января» в направлении центра города;

Бинагадинское шоссе — по направлению к станции метро «Азадлыг проспекти»;

Улица Афиятдина Джалилова — в сторону улицы Юсифа Сафарова;

Улица Кёроглу Рагимова — от пересечения с улицей Гюляры Гадирбековой до улицы академика Гасана Алиева.