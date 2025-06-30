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В Баку терминал Bakıkart требует монеты, но не принимает их - ВИДЕО

Фаига Мамедова11:52 - Сегодня
В Баку терминал Bakıkart требует монеты, но не принимает их - ВИДЕО

В Баку терминал Bakıkart на проспекте Азадлыг доставляет проблемы.

Как передает 1news.az, в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, что платёжный терминал "Bakıkart", установленный на проспекте Азадлыг в Баку, создаёт проблемы для пользователей.

Сообщается, что в терминале отсутствует возможность оплаты бумажными купюрами, и он запрашивает оплату исключительно монетами. Однако при этом отверстие для приёма монет закрыто, что делает невозможным совершение платежей через этот аппарат.

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