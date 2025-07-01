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ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ Отчаянная борьба за жизнь: История маленького героя с лейкозом - ФОТО

Фаига Мамедова14:25 - Сегодня
ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ Отчаянная борьба за жизнь: История маленького героя с лейкозом - ФОТО

В редакцию 1news.az обратилась отчаявшаяся мама годовалого Рауфа Юсифова, чья жизнь висит на волоске из-за страшного диагноза – острый лейкоз (рак крови).

Мама Рауфа, у которой он — единственный ребёнок, рассказала о начале их невыносимого испытания. «Мы сдали общий анализ крови для рутинного обследования, и, к сожалению, результаты показали страшный диагноз — острый лейкоз (рак крови). Эта ужасная болезнь перевернула жизнь нашей семьи. На момент постановки диагноза уровень лейкоцитов в его крови составлял 130 000, в то время как у здорового человека эта цифра должна быть всего 0-5. Состояние моего ребёнка стремительно ухудшалось», — поделилась она.

По её словам, сначала их экстренно госпитализировали в Национальный центр гематологии. Однако условия и медицинские возможности там оказались недостаточными для тяжёлого состояния Рауфа. «Даже простой внутривенный доступ не могли найти, чтобы поставить капельницу, — с болью вспоминает мама. — Понимая, что жизнь моего ребёнка в опасности, мы, идя на все риски, решили отвезти его в больницу Acıbadem Altunizade в Стамбуле».

Чтобы спасти сына, семья пошла на всё. «Мы продали всё, что у нас было: автомобиль, купленный в кредит моим мужем, мои золотые украшения, ценные вещи», — говорит она. При поддержке родственников им удалось доставить малыша в Турцию. Вот уже 46 дней Рауф проходит лечение, и, к счастью, его состояние улучшается.

Однако для полного выздоровления необходима трансплантация костного мозга.

Врачи оценивают общую стоимость трансплантации и других больничных расходов примерно в 120 000-150 000 долларов США (ценовой диапазон зависит от страны, в которой будет найден донор). Помимо этой огромной суммы, за прошедшие 46 дней семья уже потратила 40 000 долларов.

Сейчас Рауф начал второй протокол лечения. Если всё пойдёт по плану, пересадка костного мозга должна состояться уже в сентябре. Семья Рауфа Юсифова обращается ко всем неравнодушным с мольбой о помощи в сборе средств, чтобы их единственный сын смог победить болезнь и жить полноценной жизнью.

Мама маленького Рауфа попросила не публиковать его фотографии. Она твёрдо верит, что её ребёнок победит в этой непростой борьбе, и не хочет, чтобы его изображения ассоциировались с болезнью.

Номер банковской карты: 4169 7388 5125 3397

Телефон для связи: +90 (506) 363 28 36

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

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