Азербайджанские пограничники изъяли контрабанду на 7,6 млн манатов

В июне текущего года азербайджанские пограничники выявили и изъяли контрабанду на сумму 7 млн 596 тыс. 391 манат.

Как сообщили в Госпогранслужбе, в рамках мероприятий по борьбе с контрабандой были изъяты непригодные к использованию автоматы, лекарственные препараты, алкогольные напитки и табачные изделия, передает 1news.az.

Кроме того, из незаконного оборота изъято 391 кг 268 гр. наркотических веществ, 2018 таблеток с содержанием наркотических средств, а также обнаружено и уничтожено 20 тонн 331 кг кустов дикой конопли.