В Азербайджане более 2000 учителей не прошли повторную сертификацию

20 июня состоялся повторный экзамен по сертификации для учителей, которые не смогли набрать проходной балл на тестовом этапе экзамена в прошлом году.

В нём приняли участие 3338 учителей. Из них 1328 человек набрали проходной балл и получили возможность участвовать в собеседовании. Однако 2006 учителей не смогли преодолеть соответствующий проходной балл.

Как сообщили в Министерстве науки и образования, 334 учителя, не явившиеся на экзамен, были признаны не прошедшими сертификацию. Результаты 4 человек, участвовавших в повторном процессе сертификации, были аннулированы за нарушение правил экзамена.

Напомним, что с начала текущего года для учителей, не прошедших сертификационный экзамен в прошлом году, Институтом образования были организованы тренинги, различные вебинары и пробные экзамены в соответствии с их потребностями.

Повторные апелляционные обращения по тестовому этапу процесса сертификации принимались с 20 по 23 июня. Поступившие апелляции были рассмотрены в установленном порядке. Ошибок, связанных с вопросами, представленными на тестовом этапе повторной сертификации педагогов, не обнаружено, технических проблем не выявлено.

Контракты учителей, не выполнивших минимальные требования повторной сертификации, не участвовавших в процессе, а также тех, чьи результаты были аннулированы за нарушение правил экзамена, были расторгнуты в соответствии с требованиями трудового законодательства.