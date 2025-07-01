Суд изменил меру пресечения Азеру Захиду

Азер Захид, задержанный полицией в ходе операций, связанных с платформой TikTok, отпущен под домашний арест.

Как сообщил APA его адвокат Юсиф Сейфалов, ходатайство об изменении меры пресечения Азеру Захиду на домашний арест было рассмотрено в Наримановском районном суде под председательством судьи Кямала Бабаева. Суд удовлетворил ходатайство, и Азер Захид был отпущен под домашний арест, передает 1news.az.

Отметим, что Азер Захид обвиняется по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: 193-1.3.2 (легализация имущества в крупном размере, полученного преступным путем, совершенная организованной группой), 244-1.2.2 (организация азартных игр) и 244-1.2.4 (совершенные группой лиц по предварительному сговору).