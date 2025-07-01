Максимальная температура воздуха повысилась до 35 градусов

В настоящее время на некоторых территориях страны наблюдаются дождливая и ветреная погодные условия.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространила Национальная гидрометеорологическая служба.

Было отмечено, что количество выпавших осадков составило: в Гядабее – 12 мм, на Шахдаге – 7 мм, в Гусаре (Лаза) – 6 мм, в Гёйгёле – 3 мм, в Нафталане, Грызе, Дашкесане – 2 мм, в Кяльбаджаре, Губадлы, Лачине, Шуше, Ханкенди, Гяндже, Шамкире, Товузе, Балакене, Гахе, Загатале, Шеки, Исмаиллы, Огузе, Губе, Халтане, Шабране, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Шахбузе – 1 мм. В ряде районов дул северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра достигала: в Баку и на Абшеронском полуострове – 21 м/с, на Шахдаге и в Мингячевире – 20 м/с, в Джульфе – 18 м/с, в Нафталане – 16 м/с, в Шеки – 15 м/с.

Максимальная температура воздуха 30 июня составила: в Баку и на Абшеронском полуострове – 30 градусов, в Нахчыванской АР – 32 градуса, в низменных районах – 35 градусов, а в горных районах – до 23 градусов тепла.