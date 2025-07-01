С этой даты начинается выбор специальностей в магистратуру

На следующей неделе начнётся процесс выбора специальностей для поступления в магистратуру.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Было объявлено, что бакалавры, получившие право участвовать в выборе специальностей, должны сделать свой выбор в период с 7 по 13 июля 2025 года.

До сведения участников доводится, что окончательный вариант (в формате PDF) таблицы соответствия магистерских специальностей бакалаврским специальностям, используемой при выборе специальностей в магистратуру высших учебных заведений («Магистр» №3, 2025), можно получить на сайте www.abiturient.az или путём оплаты через услугу «Онлайн-продажа электронных версий изданий ГЭЦ» в разделе «Электронные услуги» на сайте ГЭЦ. Ссылка на услугу: http://eservices.dim.gov.az/ejurnal.

Объявление о выборе специальностей для поступления в магистратуру высших учебных заведений и план приёма будут опубликованы в журнале «Магистр» №4 на этой неделе.