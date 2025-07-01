В Баку тесть избил зятя ломом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошёл в посёлке Говсан Сураханского района столицы. Житель посёлка Аждар Ахмедов (имя и фамилия условные) приобрёл два земельных участка в посёлке Говсан для строительства дома. Построив на одном из участков четырёхкомнатный дом, он переехал в него.

Аждар также предложил своей дочери, которая жила на съёмной квартире, переехать в этот дом вместе с семьёй. Дочь и зять приняли предложение, и семья решила жить вместе с Аждаром.

Спустя некоторое время Аждар передал зятю другой земельный участок, и там началось строительство дома для них. После завершения строительства зять Аждара, Шахин, частично отремонтировал одну из комнат в доме и стал ночевать в ней. Однако, проживая в доме, он не зарабатывал денег и не помогал содержать семью.

Аждар, выражая Шахину своё недовольство по этому поводу, несколько раз спорил с ним. В последний раз, когда Аждар сделал Шахину замечание, тот ответил ему грубостью. Разгневанный Аждар ударил Шахина ломом, который был в доме. Шахин был госпитализирован с полученными травмами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, и дело было направлено в суд. В ходе судебного следствия стороны достигли примирения, в связи с чем уголовное дело было прекращено.