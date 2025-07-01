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Президент Азербайджана направил поздравительное письмо лидеру Сомали

First News Media12:55 - Сегодня
Президент Азербайджана направил поздравительное письмо лидеру Сомали

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Сомали Хасану Шейху Махмуду.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы азербайджанского государства.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Федеративной Республики Сомали.

Отношения между Азербайджаном и Сомали в последнее время развиваются по восходящей линии.

Ваш официальный визит в нашу страну в феврале занимает особое место в истории наших межгосударственных отношений. С самыми добрыми впечатлениями вспоминаю нашу с Вами встречу, которая прошла в атмосфере искренности и взаимного доверия.

В настоящее время сложились хорошие условия для расширения повестки дня азербайджано-сомалийских двусторонних отношений. Верю, что мы и впредь продолжим совместные усилия по укреплению дружественных связей между нашими странами, развитию сотрудничества в двусторонней и многосторонней плоскости в интересах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания».

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