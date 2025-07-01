Ильхам Алиев поздравил президента Руанды

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Руанда Полю Кагаме.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы азербайджанского государства.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Руанда.

Динамичное развитие отношений между Азербайджаном и Руандой вызывает удовлетворение. С теплотой вспоминаю нашу встречу с Вами в Баку, обмен мнениями и обсуждения, проведенные нами в рамках Вашего визита в Азербайджан для участия в СОР29 в ноябре прошлого года.

Сегодня имеются хорошие возможности для расширения сферы охвата азербайджано-руандийских отношений и взаимовыгодного сотрудничества. Верю, что наши совместные усилия на пути развития дружеских отношений и углубления сотрудничества будут и впредь способствовать благосостоянию наших народов.

В столь знаменательный день выражаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу благополучия и процветания».