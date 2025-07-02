Министерство науки и образования: Ссылайтесь только на официальные источники

«Пожалуйста при освещении решений, касающихся государственной образовательной политики, ссылайтесь только на официальные источники».

Как передает 1news.az, об этом говорится в сообщении Министерства науки и образования Азербайджана.

Напомним, ранее в группах WhatsApp рассылалась информация о возможном закрытии русского сектора в школах страны. Также сегодня в социальных сетях от имени министерства распространилась информация о прекращении преподавания на русском языке в высших учебных заведениях. В этих сообщениях также указывалось, что в рамках новых образовательных реформ и программы «Национальное образование – 2030», проводимых в Азербайджанской Республике, с 2025/2026 учебного года преподавание на русском языке в высших учебных заведениях будет прекращено.

Согласно этим, неподтвержденным данным, обучение по всем специальностям должно было проводиться только на азербайджанском и английском языках.