Состоялась церемония официальной встречи Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева - ФОТО

2 июля состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Узбекистана.

Прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Затем было сделано официальное фото.