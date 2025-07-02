Состоялась церемония официальной встречи Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева - ФОТО
2 июля состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Узбекистана.
Прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Затем было сделано официальное фото.
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