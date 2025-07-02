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Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Узбекистаном - ФОТО

First News Media16:45 - Сегодня
Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Узбекистаном - ФОТО

2 июля с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписали Постановление второго заседания Высшего межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан.

«Планом практических действий («Дорожной картой») по дальнейшему развитию сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольственного обеспечения между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2025-2027 годы» обменялись министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов и министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов.

«Протоколом о намерениях по сотрудничеству в области судоходства и судостроения между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством транспорта Республики Узбекистан» обменялись министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов.

«Планом действий по формированию и реализации комплексных мер и проектов по доведению торгового оборота между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан до 1 миллиарда долларов США к 2030 году» обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

«Программой промышленного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан на 2025-2027 годы» обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

«Соглашением о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан в области науки, профессионального образования и высшего образования» обменялись министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Конгратбай Шарипов.

«Планом мероприятий в связи с исполнением «Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Национальным агентством социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан в области социальной защиты на 2025-2027 годы» обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

«Соглашением о взаимном признании институтов уполномоченного экономического оператора между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан» обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

«Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан об организации обмена информацией о скопированных, украденных, утерянных и связанных с преступной деятельностью мобильных устройствах» обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

«Соглашением о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан в сфере охраны окружающей среды» обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

«Дорожной картой по реализации Договора о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан на 2025-2029 годы» обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

Отметим, что в ходе визита также были подписаны «Протокол об установлении побратимских отношений между городом Сумгайыт и Ташкентской областью», «Протокол об установлении побратимских отношений между городом Габала и городом Навои», «Протокол о сотрудничестве между Центром инклюзивного развития и творчества DOST Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Государственной многопрофильной специализированной дошкольной организацией с реабилитационным центром «Имкон» Национального агентства социальной защиты населения при Президенте Республики Узбекистан в сфере развития системы оказания услуг детям, нуждающимся в особой заботе» и «Протокол о сотрудничестве между Центром инклюзивного развития и творчества DOST Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Международным центром базового инклюзивного профессионального образования International inclusive Hub при Национальном агентстве социальной защиты населения при Президенте Республики Узбекистан в сфере развития системы оказания услуг детям, нуждающимся в особой заботе, а также лицам, относящимся к социально уязвимым группам населения».

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