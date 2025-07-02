Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

2 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступили с заявлениями для прессы.

Сначала с заявлением выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Заявление

Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый Шавкат Миромонович, дорогой брат.

Уважаемые гости, дорогие друзья.

Сегодня знаменательный день в истории отношений Узбекистана и Азербайджана. Государственный визит Президента Узбекистана проходит, как и подобает, в атмосфере братства, взаимопонимания. Сегодня мы и в рамках двусторонней встречи, а также в рамках заседания Межгоссовета обсудили широкий спектр вопросов двухстороннего взаимодействия, еще раз подтвердили стратегический, союзнический характер наших отношений. В прошлом году в Ташкенте нами был подписан Договор о союзнических отношениях, что является самым высоким и значимым документом в отношениях любых стран. Мы уже официально союзники около года и демонстрируем это и активным взаимодействием на международной арене, взаимной поддержкой, также конкретными планами и проектами, которые осуществляем во многих сферах.

Сегодня, начиная нашу встречу, я, в первую очередь, поздравил Шавката Миромоновича от себя и от всего азербайджанского народа с историческим достижением - выходом сборной Узбекистана по футболу в финальную часть Чемпионата мира, и сказал, что это достижение не случайно. Это продолжение славных спортивных побед, которые демонстрируют узбекские спортсмены на международной арене, в том числе исторических достижений на Летних Олимпийских играх. Ну и, конечно, это результат мудрой политики руководства и Президента по воспитанию молодежи и по развитию страны.

Мы с большим интересом и радостью наблюдаем за стремительным развитием Узбекистана, осуществлением широкомасштабных реформ во всех сферах. Рады тому, как имидж Узбекистана на международной арене повышается из года в год, как растет экономический потенциал, решаются многие вопросы социальной жизни. Все это – результат продуманной политики Президента, руководства Узбекистана. Все это выражается и в конкретных программах и в конкретных программах. Мы, как друзья, как братья, этому искренне рады.

Сегодня были заслушаны доклады отраслевых министров по различным направлениям нашего взаимодействия. Сегодня мы еще раз подтвердили намерение значительно увеличивать как товарооборот, так и объем взаимных инвестиций.

Совместный инвестиционный фонд, который был создан некоторое время назад, уже практически обеспечен проектами. Сегодня было доложено, что более 10 проектов находятся в стадии уже принятия инвестиционных решений. Но, естественно, мы это рассматриваем только как начало, потому что уставной фонд инвестиционного фонда составляет 500 миллионов долларов. Наши планы в несколько раз превышают эту цифру, и уверен, что совместная реализация проектов в энергетике, в гостиничном бизнесе, в строительстве, в сельском хозяйстве и во многих других сферах, те проекты, которые уже имеют конкретную перспективу, которые согласованы, контракты, которые подписаны, естественно, приведут к значительному росту взаимных инвестиций. И это отражает наше намерение, это соответствует духу и характеру братских отношений между нашими странами. И Узбекистан, и Азербайджан, помимо того, что мы активно инвестируем в развитие экономики своих стран, мы также уже выходим со своими инвестициями в дружественные страны. Для нас инвестиции в Узбекистан являются приоритетом. Во-первых, потому что это дружественная, братская страна. Во-вторых, потому что в результате продуманных реформ Президента Узбекистана в стране создан очень хороший инвестиционный климат, что отмечаем не только мы, но и ведущие международные финансовые институты и многие страны. Не случайно сегодня Узбекистан является очень привлекательной страной для инвестиций.

Мы также подробно прошлись по транспортно-логистической сфере, с учетом уже сегодняшних возможностей, а также будущих проектов, которые приведут к созданию более разветвленной и диверсифицированной транспортной инфраструктуры в регионе Центральной Азии с выходом через Каспий на Азербайджан, а дальше – в западном направлении. Мы договорились не только в двустороннем формате и дальше координировать наши проекты с тем, чтобы наши инфраструктуры были готовы принимать большие объемов грузов, но также и в многостороннем формате с соседними для нас странами вести регулярный диалог и эту работу по координации транспортной политики, потому что проект Среднего коридора имеет несколько ответвлений, которые находятся либо в стадии эксплуатации, либо в стадии проработки, либо строительства. И, естественно, азербайджанская транспортная инфраструктура, которая в конечном итоге будет принимать грузы по всем диверсифицированным маршрутам Среднего коридора на пространстве Центральной Азии, должна быть готова, я имею в виду азербайджанскую транспортную инфраструктуру, к приему значительно большего объема грузов.

Мы благодарны нашим узбекским друзьям за консультативную помощь и за инвестиции в проекты, связанные с сельским хозяйством, в первую очередь, хлопководством, шелководством. Опыт узбекских компаний в этой сфере для нас очень ценен. А также мы конкретно сегодня обсуждали большие проекты по развитию сельскохозяйственных предприятий, в том числе предприятий по переработке сельхозпродукции как в Азербайджане, так и в Узбекистане.

Особую благодарность мы выражаем за помощь в возрождении Карабаха. Узбекистан был первой страной, Президент Мирзиёев был первым лидером в мире, кто сразу же по своей инициативе оказал помощь в восстановлении Карабахского региона. И первый объект социальной образовательной инфраструктуры - именно эта школа, которая была построена Узбекистаном, и мы с Шавкатом Миромоновичем открывали ее, она носит имя великого сына узбекского народа Мирзы Улугбека, где сейчас обучаются дети, которые вернулись на землю своих предков.

И вторым знаковым проектом на освобожденных от армянской оккупации территориях является швейная фабрика в городе Ханкенди. Опять же за счет инвестиций и технологий наших узбекских братьев создано предприятие, где сегодня работает более 200 человек, а в перспективе количество работающих там увеличится в несколько раз. То есть это помощь и в социальной инфраструктуре, помощь в создании промышленных производств, а также обеспечение занятости. Мы за это очень благодарны и это очень высоко ценим.

Сегодня наша работа после сегодняшнего мероприятия будет продолжена, совместно откроем новое здание посольства Узбекистана в Азербайджане. И опять же хочу выразить благодарность Шавкату Миромоновичу за то, что он принял решение строить это здание. История этого места уже достаточно древняя.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: 2001 год.

Президент Ильхам Алиев: Это место было выделено еще Гейдаром Алиевичем, в центре города, там где расположены посольства крупных государств, в этой же зоне, но на протяжении двух десятилетий, как минимум, даже нет, чуть меньше, оно просто стояло. Скажу честно, что много было охотников до этого места. Мне не раз говорили, что, видите, Узбекистан не строит посольство, место хорошее, вот проект. Я говорю, все проекты уберите, это место выдано моим отцом братской стране. Когда будет решение, я уверен, это здание будет построено. И Шавкат Миромонович как только узнал об этом, как только мы начали активно взаимодействовать, принял решение, и вот прекрасное здание построено. Но не только это будет сейчас частью узбекской земли, но также и Парк «Узбекистан», который сегодня будет также заложен в одном из центральных мест города Баку, самых перспективных, проекте современной урбанистики «Белый город». Прямо в центре этого проекта, на почти 5 гектарах будет создан Парк «Узбекистан». Презентация этого проекта была сделана во время моего государственного визита в прошлом году. За это время велись работы по согласованию проекта, отводу земли, инфраструктуры, территория была очищена от уже устаревших строений. И уверен, что за короткое время будет создан прекрасный уголок Узбекистана в городе Баку. Это будет и для наших граждан и для иностранных туристов местом, куда они будут с удовольствием приходить. Единственный, может быть, здесь будет минус – это то, что если иностранный турист приедет в Баку и пойдет в этот парк, он уже потом в Узбекистан может не поехать, потому что все в основном там он увидит. Думаю, что это, конечно, шутка. Это еще одно свидетельство такого братского отношения к нам. Таких проектов, я уверен, будет очень много. Будут еще проекты туристической инфраструктуры в Узбекистане. У нас сегодня еще до конца дня много работы. Так что будем информировать общественность наших стран.

После нашей первой встречи с Шавкатом Миромоновичем мы поручили членам правительства достойно выполнять свою работу и знать, что мы будем контролировать и проверять регулярно, что и делаем. Визиты носят регулярный характер, потом мы часто встречаемся в рамках международных организаций, саммитов и других конференций и по телефону часто общаемся, поэтому все знают, что все поручения должны быть выполнены.

Я еще раз хочу выразить благодарность дорогому брату за такое доброе отношение к нашей стране, за этот визит. Завтра мы будем вместе в Карабахе. Это будет не первый визит Шавката Миромоновича в Карабах, и дальше будем продолжать вместе работать, дружить как друзья, как братья. Еще раз, уважаемый Шавкат Миромонович, добро пожаловать.

Х Х Х

Затем с заявлением для прессы выступил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.