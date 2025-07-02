Более 9000 абонентов двух районов временно останутся без газа

В ряде населенных пунктов Сабирабадского и Гаджигабульского районов будут наблюдаться перебои в газоснабжении.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Сальянском региональном управлении по эксплуатации газа.

С 10:00 3 июля 2025 года и до завершения испытательных работ планируется приостановить подачу газа. Это связано с проведением испытаний на герметичность подземного газопровода среднего давления «Гарасу-Абдулабад» диаметром 315 мм, который питается от газоизмерительного узла «Гарасу-Ахали», а также его ответвлений.

Отключение затронет 16 сел Сабирабадского района (всего 7255 абонентов): Гурузма, Гарагашлы, Газлы, Еникенд, Ковлар, Ахысха, Сурра, Гаралы, Балвар, Гасанли, Джавад, Туркеди, Алиджанлы, Йолчубейли, Нарлыг и Зенгене.

Кроме того, подача газа будет прекращена в 9 селах Гаджигабульского района (всего 2315 абонентов): Абдулабад, Коланы, Талыш, I Мейниман, II Мейниман, Ахтачы-Ширван, Агаджанлы, Алятли и Бурвенд.