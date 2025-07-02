Тесть в Агджабеди ранил зятя ножом в голову

В Агджабединском районе тесть нанес травмы зятю.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел на улице Т.Исмайлова в городе.

У жителя города Максада Таирова (имя и фамилия изменены) возникли проблемы в семье дочери, и они обратились в суд для развода. Между находящимися на грани развода супругами продолжались споры, и Максад Таиров забрал дочь к себе домой.

Дочь, работающая в салоне красоты, позвонила отцу и сообщила, что её муж пришел к ней на работу и оскорблял её.

Разгневанный инцидентом М.Таиров приехал к салону красоты, но его зятя там не оказалось. Он погнался за зятем и настиг его возле ближайшего магазина. М.Таиров нанес зятю удары ножом в область головы и носа.

По данному факту возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд.

Приговором суда М.Таирову назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы, и на него надет электронный браслет.