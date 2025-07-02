Печатным СМИ запрещается осуществлять деятельность без регистрации в Медиа-реестре.

Как сообщает 1news.az, в предложенной поправке к Закону «О медиа», которая обсуждалась вчера на заседании комитета Милли Меджлиса по правам человека, отражено следующее:

Если субъект печатных медиа осуществляет деятельность без регистрации в Медиа-реестре, то публикация или распространение его печатной продукции, а также деятельность издательства (издателя) или распространителя такой продукции запрещается.

Согласно действующему законодательству, приостановка распространения печатной медиапродукции, конфискация её тиража или части тиража допускается только по решению суда.