Перенесен концерт EMIN’а в одном из российских городов - ФОТО

Запланированный на 6 июля в Светлогорске концерт народного артиста Азербайджана EMIN’а перенесен на год вперед.

«Мы вынуждены сообщить о переносе концерта в Светлогорске. Новая дата - 5 июля 2026. Билеты будут действительны, при необходимости их можно сдать в местах приобретения. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении на Instagram-странице @emin_live, которую ведет менеджмент народного артиста.

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