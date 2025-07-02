Стал известен первый звездный участник обновленного лайнапа DREAM Fest 2025 - ВИДЕО

С 23 по 26 июля на побережье Каспийского моря во второй раз состоится масштабный музыкальный фестиваль DREAM Fest 2025 с участием знаменитых артистов из разных стран.

Напомним, что в программе мероприятия произошли изменения в связи с сообщением Министерства культуры Азербайджана от 29 июня. Лайнап первого и третьего дня останется практически без изменений, а на второй и четвёртый дни организаторы подготовят новые имена.

«26 июля у нас для вас готовится восточный суперсет от новых хедлайнеров», - отмечают организаторы DREAM Fest 2025 на официальной странице фестиваля в социальной сети Instagram.

Первой звездой обновленного фестивального лайнапа стал турецкий рэпер Ceza, который выступит на закрытии DREAM Fest 2025 - напомним, что артист был участником фестиваля и в прошлом году.

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