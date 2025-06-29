В Азербайджане отменены запланированные совместные с Россией культурные мероприятия

В Азербайджане отменены все культурные мероприятия, планировавшиеся при участии государственных и частных структур России.

Учитывая демонстративные, преднамеренные и внесудебные убийства и акты насилия, совершённые российскими правоохранительными органами в Свердловской области Российской Федерации в отношении азербайджанцев по признаку их этнической принадлежности, а также принимая во внимание, что в последнее время такие случаи приобрели систематический характер, все культурные мероприятия, планировавшиеся к проведению в Азербайджане при участии государственных и частных структур России, включая концерты, фестивали, спектакли, выставки и т. д., отменяются.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Азербайджана.

Подчеркивается, что граждане купившие билеты, могут обратиться в соответствующие пункты продаж и на онлайн-платформы для возврата билетов.