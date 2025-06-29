Из-за событий в Екатеринбурге DREAM FEST пройдет с обновленной программой

23 по 26 июля на побережье Каспийского моря во второй раз состоится масштабный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025 с участием знаменитых артистов из разных стран.

В программе мероприятия запланированы изменения в связи с сообщением Министерства культуры Азербайджана от 29 июня.

Лайн-ап первого и третьего дня останется практически без изменений, а на второй и четвёртый дни организаторы подготовят новые имена. Обновленный состав звездных исполнителей со всего мира будет анонсирован в ближайшие дни. Актуальная программа фестиваля:

● 23 июля — торжественная церемония открытия

● 24 июля — трибьют-концерт, посвящённый творчеству Муслима Магомаева

● 25 июля — день SUPER star

● 26 июля — день SUPER hit

Вас ждут выступления Nicole Scherzinger, JONY, Jah Khalib, In-Grid, Sandra, Ottawan, EMIN, Haddaway, Aqua, Alessandro Safina, Зульфии Ханбабаевой, Тунзали Агаевой, Merab Amzoevi, Roza Zergerli, Мири Юсифа, Cosa Nostra, Замика Хусейнова, Фаика Агаева, Айгюн Кязимовой, SEVANNA и других артистов. Новые имена будут объявлены уже скоро. Обмен и возврат билетов при необходимости будет возможен в соответствии с правилами билетных операторов.

Одной из традиций DREAM FEST остаётся открытие звёзд на аллее славы Sea Breeze Walk of Fame. Фестивальные дни включают не только музыкальные выступления, но и торжественные церемонии, встречи с мировыми знаменитостями на красной дорожке.

Sea Breeze — город-курорт на побережье Каспийского моря, в 20 минутах от столицы Азербайджана, Баку. Сейчас на площади 500 га реализовано и введено в эксплуатацию более 3 000 000 кв.м. коммерческой и жилой недвижимости. Территория объединяет впечатляющую морскую акваторию, разнообразные архитектурные резиденции и современную инфраструктуру премиум-класса со всеми видами услуг и развлечений для жителей и гостей Sea Breeze. Гости DREAM FEST могут забронировать апартаменты прямо на территории проведения фестиваля.