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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Ханкенди заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана - ФОТО

First News Media14:46 - Сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Ханкенди заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана - ФОТО

3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Ханкенди заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Рашид Мередов передал главе нашего государства приветствия Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Национальному лидеру туркменского народа, Президенту Туркменистана и братскому туркменскому народу.

Отметив, что восстановительные и строительные работы, проводимые в Карабахе, произвели на него большое впечатление, заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана выразил восхищение красотой природы этого региона.

На встрече было еще раз подчеркнуто, что азербайджанцы и туркмены – два братских народа, связанные общими этническими корнями, историческими и культурными узами. Состоялся широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества между нашими странами в энергетической, транспортной, культурной, гуманитарной, научной, образовательной и других сферах. В частности, было отмечено проведение в Азербайджане Дней культуры Туркменистана, а в Туркменистане - Дней культуры Азербайджана.

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