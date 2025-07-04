Незаконно! ИВ о демонтированном киоске - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Как сообщал 1news.az ранее, киоск, который был установлен на площади у станции метро «28 Мая» в Насиминском районе, рядом с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности был демонтирован.

После возмущений граждан, вчера наша редакция направила запрос в Исполнительную власть города Баку по данному вопросу.

Сегодня из ведомства нам сообщили следующее: «Расследование показало, что киоск был установлен незаконно и соответствующая структура Исполнительной власти Баку убрала его с территории».

09:15

Вчера мы писали о киоске, установленном в непосредственной близости от Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности и вызвавшим возмущение жителей.

Как передает корреспондент 1news.az, с утра киоска уже не было на прежнем месте.

2025/07/03 18:16

В социальных сетях активно обсуждают установку торгового киоска на площади у станции метро «28 Мая» в Насиминском районе Баку.

Киоск был установлен минувшей ночью рядом с памятником Джафару Джаббарлы.

Однако, пользователи возмущены тем фактом, что киоск был установлен, несмотря на то, что первоначальный план реконструкции площади не предусматривал наличия в этом районе каких-либо торговых киосков.

Многие пользователи соцсетей выражают обеспокоенность тем, что киоски, расположенные в непосредственной близости от Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, будут создавать препятствия для пешеходов.

За разъяснениями редакция 1news.az обратилась в Департамент торговли города Баку.

В структуре сообщили, что киоски у станции метро «28 Мая» существовали и раньше, но во время реконструкции площади были демонтированы.

«Один из четырех демонтированных ранее киосков вернули на площадь. Более подробная информация по данному вопросу будет предоставлена общественности завтра», - сказали в ИВ столицы.

В свою очередь, как только будет получена дополнительная информация, наша редакция проинформирует об этом читателей.