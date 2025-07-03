Названа причина прохладного лета в Азербайджане

Прошедший июнь в Азербайджане был относительно прохладным по сравнению с предыдущими годами, и прохладная погода сохраняется в начале июля.

Как сообщила младший научный сотрудник Института географии Фарида Талыбова в интервью Report, ожидается, что в июле будет много жарких дней.

«Когда мы сравниваем относительно низкую температуру в июне с базовым периодом, то есть 1961-1990 годами, мы видим, что она не так уж и низка. Однако если посмотреть на период после 90-х годов, то по сравнению с теми периодами температура была относительно ниже. Причиной этого являются локальные изменения климата, атмосферная циркуляция и влияние воздушных масс, поступающих в Азербайджан с севера и северо-востока. В целом, воздушные массы, поступающие с севера, приносят относительную прохладу летом и суровость зимой. В целом, могу сказать, что такая прохладная погода не продлится так долго», - отметила она.

Представитель института добавила, что низкие температуры в летние месяцы являются одним из видов изменения климата:

«То есть, под изменением климата подразумевается не только повышение температуры, но и её понижение, а также уменьшение или увеличение осадков и так далее. Хотя июнь в основном был прохладным, наблюдалась и жаркая погода. Но по сравнению с несколькими годами ранее мы видели, что эта жаркая погода длилась дольше в предыдущие годы. Сейчас же число прохладных дней относительно увеличилось, а число жарких дней уменьшилось. Это также является одним из проявлений изменения климата».

Заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова сообщила Report, что в июне этого года максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 34 градуса тепла, а в регионах - 39 градусов тепла.

«Среднемесячная температура воздуха по стране составила 23 градуса тепла, что на 1 градус выше климатической нормы», - отметила она.

По её словам, в начале июня этого года на Шахдаге выпал снег, а минимальная температура воздуха составила 1 градус мороза. В Баку и на Абшеронском полуострове минимальная температура составила 16 градусов тепла.

Представитель службы отметила, что за последние 5 лет среднемесячная температура воздуха в июне на территории страны была на 2-4 градуса выше климатической нормы. Согласно многолетним наблюдениям, самый жаркий июнь был зафиксирован в 2021 году. В том году максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове поднялась до 41 градуса, а в регионах - до 43 градусов.